Pasó de ser uno de los referentes históricos, a un ser odiado y evitado. Francisco Silva, que había recibido el requerimiento público de Delfín para que se una a los trabajos de pretemporada, asegura que es jugador libre y que espera noticias de su representante para saber dónde jugará este 2018.

‘Me dijeron que ya soy jugador libre, ahora depende de mi empresario saber dónde voy a jugar. La FEF me notificó que soy jugador libre mediante una carta. Hay que esperar hasta mañana o el viernes para saber cual será mi futuro’, expresó Silva en diálogo con Súper K-800.

Además, el defensor paraguayo no gambeteó la pregunta relacionada a lo que pasó en la final de campeonato, donde su indisciplina dejó serias sospechas a propios y extraños. ‘Yo no me arrepiento de nada de lo que hice. El día antes de la final, mi novia me llamó y me dijo que estaba hospedada en el hotel donde concentrábamos y que bajara un ratito a su habitación porque tenía un regalito para darme, eran unos zapatos’, expresó. / API