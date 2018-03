El presidente de Argentina, Mauricio Macri, recibió este jueves en la casa Rosada a Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre del coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López.

La activista de derechos humanos denunció que la democracia de su país fue “eliminada por el régimen de Nicolás Maduro” luego de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las funciones de la Asamblea Nacional

“Hoy es eliminado el voto de 14 millones de venezolanos”, aseguró Tintori en una rueda de prensa concedida en la capital argentina, en la que reiteró que Venezuela “vive en una dictadura”

“Grito auxilio, auxilio por los venezolanos que hoy no tienen comida, no tienen medicina que no tienen Justicia que los defienda… que hoy no tienen Asamblea Nacional. Pido auxilio a los países miembros de la OEA para que apliquen la Carta Democratica”.

La esposa del preso político más emblemático de Venezuela asegura que seguirá luchando. Llama a respaldar al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que denunció golpe de Estado y prometió apoyarlo.

“Vamos a seguir luchando y vamos a dar cara siempre. No vamos a salir de la calle hasta que tengamos una fecha para votar”, añadió.

Fuente: Infobae.com/el-nacional.com