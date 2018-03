La reputación del deporte ruso sufrió otro duro golpe el viernes con la publicación de un nuevo informe sobre el dopaje sistemático en el país, que detalla una abarcadora “conspiración institucional” que involucró a más de mil atletas de sobre 30 disciplinas, y corrompió los controles antidopaje de los Juegos Olímpicos de 2012 y 2014.

Los hallazgos del investigador de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Richard McLaren, fueron referidos al Comité Olímpico Internacional, que encarará fuerte presión para tomar medidas contra Rusia antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur.

“Es imposible saber cuan abarcador y qué tan lejos va esta conspiración”, sostuvo McLaren durante una conferencia de prensa en Londres. “Durante años, las competiciones deportivas internacionales han sido secuestradas por los rusos. Los entrenadores y los atletas han estado participando con ventajas injustas. Los aficionados y los espectadores de los deportes han sido engañados. Llegó el momento de detenerlo”.

En la trama participaron el Ministerio de Deportes de Rusia, la agencia nacional antidopaje y el servicio de inteligencia FSB, lo que afianzó más la implicación del Estado en el programa masivo de engaños y encubrimiento que funcionó entre 2011-15 en una escala “jamás antes vista”, precisa el segundo informe de McLaren.

McLaren describió el programa ruso de dopaje como “una conspiración que evolucionó durante los años de un caos fuera de control a una conspiración y estrategia institucionalizada y disciplinada para ganar medallas”.

Los hallazgos confirman la mayoría de la evidencia publicada en el primer informe de McLaren en julio, al mismo tiempo que incrementa la cantidad de atletas involucrados y la magnitud de la conspiración en un país que es una potencia deportiva mundial.

Mire también



“Más de 1.000 atletas rusos que compitieron en deportes de verano, invierno y paraolímpicos han estado involucrados o se beneficiaron de la manipulación para ocultar resultados positivos de dopaje”, afirmó McLaren.

Los nombres de esos atletas, incluyendo 600 de competencias de verano, fueron entregados a las respectivas federaciones deportivas para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes, dijo.

El informe de 144 páginas ofrece más evidencia forense sobre la manipulación de muestras en los Juegos de Invierno de 2014 en Sochi, donde botellas selladas con muestras de atletas fueron abiertas con herramientas especiales por agentes de los servicios de inteligencia, y orina contaminada fue cambiada por orina limpia para superar los controles.

La investigación halló pruebas de manipulación de muestras de dopaje de 15 medallistas rusos en Sochi. Entre ellos hay dos que ganaron cuatro medallas de oro. Los deportistas no fueron identificados.

McLaren también informó que Rusia corrompió los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en una “escala sin precedentes”, pero admitió que “probablemente nunca se establezca plenamente” el alcance del engaño.

Ningún atleta ruso arrojó positivo en el momento de los Juegos, pero McLaren aseguró que el ministerio ruso de los deportes dio a los atletas un “cóctel de esteroides… a fin de superar los umbrales de detección en el laboratorio de Londres”.

El informe indica que 15 deportistas rusos que ganaron medallas en Londres estaban en una lista de atletas que habían sido protegidos por funcionarios del país para que no arrojaran positivo antes de los Juegos. Diez de esos atletas perdieron sus medallas de Londres cuando se volvieron a analizar sus muestras años después de los Juegos.

El COI indicó que la evidencia presentada por McLaren representa “un ataque fundamental a la integridad de los Juegos Olímpicos y el deporte en general”, y señaló que volverá a analizar las muestras de todos los atletas rusos que compitieron en Sochi y Londres.

El presidente del COI, Thomas Bach, dijo que cualquier atleta o funcionario involucrado “en un sistema de manipulación tan sofisticado” debe ser vetado de por vida del movimiento olímpico.

Por su parte, el Ministerio de Deportes ruso dijo que analiza el informe, y negó que el país tuviese un programa de dopaje patrocinado por el Estado.

El primer informe de McLaren llevó a la AMA a recomendar la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de agosto. El COI rechazó las peticiones para un veto total, y dejó que las federaciones internacionales decidieran qué deportistas rusos podían competir en Brasil.

Al final, sólo la federación de atletismo vetó al equipo ruso completo.

Dos comisiones del COI analizarán el informe de McLaren y realizarán recomendaciones a la junta sobre posibles sanciones. Aunque es improbable que toda la delegación rusa sea vetada de Pyeongchang, el COI ha indicado que impondrá castigos severos.

“Ahora tenemos información detallada que nos permitirá tomar decisiones serias, así que es hora de tomarlas”, dijo a la AP el presidente de la AMA, Craig Reedie, quien también es miembro del COI. “Si uno mira los comentarios del COI, parece bastante probable que tomarán las decisiones apropiada”.

Entre otros hallazgos del informe:

-Hubo manipulación de la orina de seis atletas rusos que ganaron un total de 21 medallas en los Juegos Paraolímpicos de Sochi.

-Las muestras de dos mujeres integrantes del equipo de hockey sobre hielo tenían ADN masculino.

-Ocho muestras de Sochi tenían un contenido de sal imposible de tolerar para un ser humano.

El jefe de la agencia estadounidense antidopaje, Travis Tygart, catalogó el informe como “otro ejemplo asombroso de cómo el movimiento olímpico ha sido corrompido y los atletas limpios han sido defraudados por un programa de dopaje patrocinado por el Estado ruso”.

Tygart indicó que el Comité Olímpico Ruso debe ser suspendido, y que ningún evento deportivo internacional debe ser realizado en realizado en Rusia hasta que su programa antidopaje cumpla con las normas internacionales.

Aunque el informe volvió a acusar al Ministerio de Deportes, no halló evidencia de participación del Comité Olímpico Ruso. Al defender su decisión de no vetar a toda la delegación rusa de los Juegos de Río, el COI mencionó el hecho de que el comité olímpico nacional no estuvo involucrado en el programa de dopaje.

McLaren comenzó su investigación este año después que el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, dijo al diario New York Times que él y otros funcionarios estuvieron involucrados en organizar un programa de dopaje para atletas del país. Explicó cómo las muestras contaminadas eran cambiadas por otras limpias a través de un hoyo en la pared del laboratorio de Sochi.

El nuevo informe confirma la versión de Rodchenkov. La investigación de McLaren encontró raspones y otras marcas en las botellas de las muestras. Además, los investigadores de la AMA pudieron recrear el método utilizado por los rusos para abrir las botellas.

El informe señala que algunas muestras eran diluidas con sal y hasta café instantáneo.

El viceprimer ministro de Rusia, Vitaly Mutko, quien era el ministro de deportes a cargo durante los Juegos de Londres y Sochi, dijo que Rusia tomará medidas legales en respuesta al informe. No dio detalles.

Mutko también preside el comité organizador del Mundial de fútbol de 2018./AP