La crisis de Deportivo Cuenca es profunda. Más allá de la clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana, el cuadro morlaco enfrenta una decepcionante realidad en el torneo local, cosechando apenas 5 de 21 puntos.

Aníbal Biggeri, entrenador del cuadro Austral, está en el ojo del huracán. El argentino recibió un vendaval de insultos de parte de su propia hinchada el último domingo luego del empate ante El Nacional, donde incluso tuvo un cruce de palabras con varios de los aficionados.

A pesar de la presión externa que busca su salida, el técnico de los morlacos se aferra a su puesto. ‘En ningún momento queda en riesgo mi trabajo, cuando el equipo no me responda me iré. Que les quede claro, yo no me voy de Deportivo Cuenca’, apuntó el DT.

Este fin de semana, Deportivo Cuenca será rival de Aucas como visitante en Chillogallo. En caso de no conseguir un resultado positivo, la directiva del Expreso Austral tomaría una decisión con respecto al futuro del entrenador y su cuerpo técnico. / API