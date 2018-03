El comediante estadounidense, Jimmy Kimmel ama hacer bromas por el Día del Padre.

Cada año Kimmel pide a su audiencia hacer una broma a sus padres y realizar diferentes retos. Este año pidió servir el desayuno a los papás mientras se duchan.

“Muchos de ustedes respondieron a la llamada, siempre más personas de las que espero”, dijo el comediante antes de mostrar el clip con las mejores reacciones.

En el video se observa a niños lanzando tazones de avena y vasos de jugo sobre la cortina del baño e incluso lanzando huevos crudos a sus papás.

Muchos de los papás estaban comprensiblemente confundidos cuando sus hijos se metían en la ducha y gritaban “Feliz día del padre” mientras le servían el desayuno.

Gritos y malas palabras abundaron, pero algunos padres lo tomaron con calma, sonriendo a sus hijos.

El video titulado: “I Served My Dad Breakfast in the Shower” (Yo serví el desayuno a mi padre mientras se duchaba) cuenta con miles de visitas.