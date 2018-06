Muchos siguen disfrutando del tema “Despacito”, pero otros ya están hartos; entre estos últimos unos hackers.

El vídeo musical más visto de la historia de YouTube, fue eliminado de la plataforma momentáneamente tras un ataque llevado a cabo por ciberdelincuentes.

Pero el tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee no fue la única víctima. Otros vídeos de cantantes como Shakira, Taylor Swift o Drake también desaparecieron.

En el caso de “Despacito”, los ciberdelincuentes cambiaron la carátula por un fotograma de la serie española La casa de papel.

Posterior al ataque, Despacito volvió a estar disponible de manera oficial en la plataforma a través del canal original y conservando su número de visualizaciones de récord.

Desde Google han afirmado que no se ha tratado de un problema de YouTube, sino de Vevo.

Hacked @YouTube @shakira @postmalone + more @YouTube @SusanWojcicki I'm already in your account too

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3

— Prosox (@ProsoxW3b) 10 de abril de 2018