Aunque consideró todas las alternativas antes de cancelar los recitales, la cantante no encontró otra solución. “Consideré hacer el show de la noche del sábado pero es muy improbable de que pueda terminar todo el set y simplemente no puedo derrumbarme en frente de todos ustedes y abandonarlos de esa manera. Estoy tan desesperada por hacerlos que hasta consideré hacer fonomímica. Sólo para estar en frente de ustedes y estar con ustedes. Pero nunca lo hice y no puedo ni en un millón de años hacerles eso. No sería la verdadera yo allí arriba“, explicó la estrella británica.

“Siento decepcionaros. Sabéis que no tomaría esta decisión a la ligera. He hecho 121 conciertos y me quedaban dos. ¡Solo dos para terminar! ¿Quién coño cancela en Wembley? No conseguir este hito en mi carrera es algo que tengo rondando mi cabeza y desearía no escribir esto […] Lo siento, estoy devastada. Perdonadme”.