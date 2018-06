La mujer acreedora del premio gordo de la lotería aseguró que hace seis meses atrás compraba los boletos sin perder la esperanza que algún día ganaría.

Supreme Ventures, la compañía que organiza la lotería, hizo participar a sus seguidores de Facebook escogiendo una mascara que debía ponerse la afortunada, siendo la ganadora un emoji que guiña el ojo, y escribió “Esta es la cara que se te queda cuando te conviertes en supermillonario”

La mujer prefirió mantenerse en anonimato porque la cantidad de dinero que había ganado equivale a 1,4 millones de dólares estadounidenses.

La afortunada reside y trabaja en una localidad del noroeste de Jamaica. La mujer pagará sus deudas y después invertirá en un un crucero por el Caribe.

RT

And just like that, N. Gray goes from being an ordinary Jamaican to a #SuperMillionaire. Congratulations from Supreme Ventures. pic.twitter.com/OUrOkEvanc

— Supreme Ventures Ltd (@SVLGrp) 5 de junio de 2018