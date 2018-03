Dewey de Malcolm in the middle

Ya han pasado 18 años desde que Malcolm in the Middle se transmitió por primera vez en la pantalla. Uno de los personajes más queridos y recordados fue “Dewey” quien fue interpretado por Erik Per Sullivan

Erik hoy tiene 26 años y es cinta negra en taekwondo. A pesar de que participó en varias películas mientras grababa Malcolm in the Middle, abandonó la actuación desde el 2010 y se graduó en la Universidad del Sur de California ese mismo año.

Además, prestó su voz al caballito de mar Sheldon en la versión original de ‘Buscando a Nemo’,

Erik apareció en todos y cada uno de los 151 episodios que integraron las siete temporadas de ‘Malcon in the middle’ desde 2000 hasta 2006.

Su figura se ha convertido en una especie de mito entre varios usuarios de la web, con leyendas que aseguran que falleció y otros que esparcieron el rumor de que confesó su homosexualidad hace algunos años.

Lo cierto es que nadie sabe qué ha hecho Sullivan durante todo este tiempo, pero recientemente reapareció en redes sociales, publicando una foto en Instagram que lo muestra a sus 26 años.

Por supuesto, la imagen se llenó de comentarios de fans preguntándole en dónde ha estado escondido, pero Sullivan no ha querido responder.

A continuación te mostramos como luce en la actualidad:

Una publicación compartida por Erik Per Sullivan (@erikpsul) el Ene 23, 2018 at 6:26 PST

Una publicación compartida por melanie (@melanie4_) el Jul 31, 2017 at 12:37 PDT