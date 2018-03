Diego Maradona

“Yo estaba en su habitación y simplemente llamó a la seguridad, me echó del sofá. No entendí qué paso”, declaró la mujer en el hotel, según un video divulgado por Life en el que no se ve a Maradona. Además, indicó que recibió una oferta de 500 euros, sin aclarar los detalles.

Posteriormente, agregó: “Él intentó meterse conmigo. No pude llamar a la policía, la seguridad me sacó del cuarto. Me quedé con miedo”, agregó.

Nadolskaya indicó que no tuvo tiempo de retirar sus pertenencias de la habitación. “Pidan que me devuelva mis cosas”, solicitó a los agentes.

También, aclaró que no planea iniciar acciones legales. “No quiero su dinero, ni una disculpa. Ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más”.

Por su parte, el abogado de Maradona desmintió que haya ocurrido cualquier incidente y aseguró que después del evento de la FIFA su cliente se fue a dormir. “El tema es extraño, llama poderosamente la atención que la denunciante sea periodista, con contactos en la prensa local. Es una situación de alguien que quiere cobrar notoriedad y no pertenece a una denuncia penal o a un hecho concreto que haya existido”, expresó Matías Morla, defensor del argentino.