El diputado venezolano Diosdado Cabello, número dos del chavismo, volvió a descalificar este martes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tachándolo de “malnacido”.

“Hoy ellos aspiran destituir a los magistrados del Tribunal Supremo. Es bueno tener los argumentos para decirles en la cara que esa Asamblea Nacional de hoy, 4 de abril de 2017, en verdad no existe; no porque la haya eliminado el Tribunal Supremo, no existe porque no tiene directiva”, comenzó su discurso Cabello en la marcha oficialista en Caracas.

Y agregó: “Quien dice haber sido elegido fue elegido por personas que no eran diputados. Ahí están unas personas que juramentaron del estado Amazonas y de ahí surge la primera decision del TSJ. Ellos no hicieron caso porque no les importa en verdad cumplir la Constitución Nacional, lo único que quieren es sacar a Maduro”.

Luego, aseveró que al decretar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, el Parlamento incurrió en un golpe de Estado. “Pero la OEA se metió la lengua en el bolsillo y no dijo nada. El malnacido de Almagro no tiene ojos para ver lo que ocurre en Paraguay, no tiene ojos para ver lo que ocurre en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil, pero quiere meter las garras ensangrentadas aquí en Venezuela. (…) Por eso les decimos ¡Arriba, abajo, la OEA al carajo”, sostuvo.

Respecto a la sesión especial de la OEA del lunes sobre Venezuela, Cabello indicó que con lo que hicieron los embajadores ayer firmaron el “certificado de defunción” de la organización.

“Ellos, que viven abogando por que se cumplan los mismos acuerdos democráticos, violentaron cualquier forma y le dieron un golpe de Estado al compañero de Bolivia, al compañero de Haití, como jefes del Consejo Permanente de la OEA”, aseveró.

Fuente: Infobae.com