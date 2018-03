Miles de personas participaron el pasado domingo en Nueva York de la primera marcha por el Orgullo de los discapacitados, organizada en la ciudad.

Algunos asistieron con sillas de ruedas o perros lazarillos, también hubo varios niños con discapacidad llevados en brazos por sus padres.

Bajo un sol intenso, la marcha integrada no solo por las personas con una discapacidad, sino también por sus parientes, amigos y algunos profesionales del sector, salió del Madison Square Park hasta Union Square.

Algunos llevaban pancartas en las que reclamaban un mejor acceso al transporte colectivo o viviendas más adaptadas a sus necesidades.

“Discapacitada y orgullosa”, escribió una mujer en silla de ruedas. Un hombre sostenía un cartel en el que se veía “El hecho de que no pueda hablar no significa que no tenga nada para decir”.

La alcaldía anunció que, a partir de ahora, esta marcha será anual.

Fuente: NTN24