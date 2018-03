El presidente de EE.UU. Donald Trump ha mostrado su malestar por un polémico video del rapero Snoop Dogg.

En la grabación, el cantante dispara con un arma de juguete a un personaje que imita al actual jefe de la Casa Blanca, con la salvedad de que está caracterizado como un payaso de circo.

Trump reaccionó con enfado en su cuenta de Twitter y expresó: “¿Podrían imaginarse el escándalo que se habría formado si Snoop Dogg, con su carrera fracasada, hubiera apuntado y disparado un arma contra el presidente Obama? ¡Pena de cárcel!”.

Todos los protagonistas del video, excepto el rapero californiano y sus compañeros aparecen maquillados como payasos de circo.

En un momento de la grabación, aparece un imitador del presidente estadounidense dando una conferencia de prensa en lugar llamado la ‘Casa del Payaso’ (‘The Clown House’, en inglés) en clara referencia a la Casa Blanca.

La escena más polémica se produce cuando el personaje que representa a Trump aparece con las manos en el aire mientras mientras Snoop Dogg le apunta a la cabeza con un revólver de gran tamaño.

Tras una pausa, el cantante dispara el arma. Es entonces cuando aparece una banderita roja con la palabra ‘bang’.

“Snoop no debió haber hecho eso. Hemos tenido presidentes asesinados en este país en el pasado. Si eso lo ve la persona equivocada y se queda con esa mala idea, puede tener un gran problema”, comentó el senador y exaspirante republicano a la Presidencia estadounidense, Marco Rubio.

En las elecciones presidenciales del año pasado, el rapero respaldó a Hillary Clinton. Después de que Trump ganara las elecciones, el músico fue uno de los famosos que expresó su intención de mudarse a la vecina Canadá.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de marzo de 2017