dispositivos

Apple actualizó la lista de los equipos que considera “Vintage”. En otras palabras antiguos y obsoletos. Estos equipos dejarán de tener soporte técnico en hardware.

Este tipo de equipos son los que la empresa de la manzana ha dejado de fabricar hace más de 5 años y menos de 7, y que por lo tanto se dejará de fabricar piezas para ellos.

A continuación la lista de equipos antiguos en Estados Unidos y obsoletos en el mundo

Mac notebooks

MacBook (13-inch)

MacBook (13-inch, Aluminum, Late 2008)

MacBook (13-inch, Early 2009)

MacBook (13-inch, Mid 2009)

MacBook Air (Late 2008)

MacBook Air (Mid 2009)

MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)

MacBook Pro (15-inch, Glossy)

MacBook Pro (15-inch, Late 2008)

MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)

MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)

MacBook Pro (17-inch, Early 2009)

MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)

MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)

MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)

Mac desktops

iMac G5 (20-inch)

iMac G5 ALS (20-inch)

iMac (20-inch, Early 2008)

iMac (20-inch, Early 2009)

iMac (21.5-inch, Late 2009)

iMac (24-inch, Early 2009)

iMac (27-inch, Late 2009)

Mac mini (Mid 2007)

Mac mini (Early 2009)

Mac mini (Late 2009)

Mac Pro (Early 2008)

Mac Pro (Early 2009)

Xserve (Early 2008)

Xserve (Early 2009)

Xserve G5 (January 2005)

Periféricos

AirPort Extreme 802.11n (3rd generation)

Apple Cinema Display (30-inch DVI Early 2007)

Apple LED Cinema Display (24-inch)

Apple Studio Display 17

Apple TV (1st generation)

iSight

Time Capsule 802.11n (2nd generation)

iPods

iPod nano (4th generation)

iPod nano (5th Generation)

iPod shuffle (3rd generation)

iPod touch

iPod touch (2nd generation)

iPod touch (3rd generation)

iPhones

iPhone 3G

iPhone 3G (China)

iPhone 3GS

iPhone 3GS (China)

La lista de equipos obsoletos en todo el mundo

Mac notebooks

iBook

iBook (800 MHz 32 VRAM)

iBook (900 MHz 32 VRAM)

iBook (14.1 LCD)

iBook (14.1 LCD 900 MHz 32VRAM)

iBook (14.1 LCD 16 VRAM)

iBook (14.1 LCD 32 VRAM)

iBook (16 VRAM)

iBook (Opaque 16 VRAM)

iBook (32 VRAM)

iBook Special Edition (FireWire)

iBook (Dual USB)

iBook (Firewire)

iBook (Late 2001)

iBook G4 [original]

iBook G4 (Early 2004)

iBook G4 (12-inch, Late 2004)

iBook G4 (14-inch)

iBook G4 (14-inch, Early 2004)

iBook G4 (14-inch, Late 2004)

iBook G4 (12-inch, Mid 2005)

iBook G4 (14-inch, Mid 2005)

MacBook (13-inch, Late 2006)

MacBook (13-inch, Mid 2007)

MacBook (13-inch, Late 2007)

MacBook (13-inch, Early 2008)

MacBook (13-inch, Late 2008)

MacBook Air [original]

MacBook Pro [original]

MacBook Pro (15-inch, 2.4/2.2GHz)

MacBook Pro (15-inch, Core 2 Duo)

MacBook Pro (15-inch, Early 2008)

MacBook Pro (17-inch)

MacBook Pro (17-inch, Core 2 Duo)

MacBook Pro (17-inch, 2.4GHz)

MacBook Pro (17-inch, Early 2008)

MacBook Pro (17-inch, Late 2008)

PowerBook 100 thru PowerBook 540c (all models)

PowerBook 1400 (all models)iMac (USB 2.0)

PowerBook 2400 thru 5300cs (all models)

PowerBook Duo Dock (all models)

PowerBook Duo (all models)

PowerBook (Firewire)

PowerBook G3

PowerBook G3 (Bronze Keyboard)

PowerBook G3 Series

PowerBook G4

PowerBook G4 (DVI)

PowerBook G4 (Gigabit Ethernet)

PowerBook G4 (1GHz/867MHz)

PowerBook G4 (12-inch)

PowerBook G4 (12-inch, 1.33Ghz)

PowerBook G4 (12-inch DVI)

PowerBook G4 (15-inch, 1.5/1.33Ghz)

PowerBook G4 (15-inch 1.67/1.5Ghz)

PowerBook G4 (15-inch, FW800)

PowerBook G4 (17-inch)

PowerBook G4 (17-inch 1.33Ghz)

PowerBook G4 (17-inch, 1.5Ghz)

PowerBook G4 (15-inch, 1.67/1.5Ghz)

PowerBook G4 (17-inch, 1.67Ghz)

PowerBook G4 (12-inch, 1.5Ghz)

PowerBook G4 (15-inch, Double-Layer SD)

PowerBook G4 (17-inch, Double-Layer SD)

Mac desktops

Apple II (all models)

Apple III

Apple Network Server (all models)

Apple Workgroup Server (all models)

eMac [original]

eMac (ATI Graphics)

eMac (USB 2.0)

eMac (2005)

iMac 233 MHz

iMac 266/333 MHz

iMac 350 MHz

iMac G5 (17-inch)

iMac G5 ALS (17-inch)

iMac G5 ALS (20-inch)

iMac 400 MHz DV

iMac 400 MHz DV (Special Edition)

iMac (Flat Panel)

iMac (17-inch, Flat Panel)

iMac (17-inch Flat Panel, 1GHz)

iMac (Summer 2000)

iMac (Summer 2000) DV

iMac (Summer 2000) DV Special Edition

iMac (Summer 2001)

iMac (Early 2001)

iMac (Flat Panel 2003)

iMac (USB 2.0)

iMac G5 (17-inch, iSight)

iMac (17-inch, Early 2006)

iMac (20-inch, Early 2006)

iMac (17-inch, Mid 2006 )

iMac (17-inch, Late 2006)

iMac (17-inch, Late 2006 CD)

iMac (20-inch, Late 2006)

iMac (20-inch, Mid 2007)

iMac (24-inch)

iMac (24-inch, Mid 2007)

iMac (24-inch, Early 2008)

iMac G5 (20-inch, iSight)

Mac mini [original]

Mac mini (Late 2005)

Mac mini (Early 2006)

Mac mini (Late 2006)

Mac Pro

Macintosh 128K/512K/512Ke

Macintosh Centris (all models)

Macintosh Classic; Macintosh Classic II

Macintosh Color Classic/Color Classic II

Macintosh II (all models)

Macintosh LC (all models)

Macintosh Plus

Macintosh Portable

Macintosh Quadra (all models)

Macintosh Quadra/Centris (all models)

Macintosh SE (all models)

Macintosh Server G3

Macintosh Server G3 (Blue and White)

Macintosh Server G4 (Digital Audio)

Macintosh Server G4 (QuickSilver)

Macintosh Server G4 (Mirrored Drive Doors)

Macintosh Server G4 (AGP Graphics)

Macintosh Server G4 (Gigabit Ethernet)

Macintosh Server G4 (QuickSilver 2002)

Performa (all models)

Power Mac G4 (AGP Graphics)

Power Mac G4 (Gigabit Ethernet)

Power Mac G4 (PCI Graphics)

Power Mac G4 (Digital Audio)

Power Mac G4 (QuickSilver)

Power Mac G4 (QuickSilver 2002)

Power Mac G4 (QuickSilver 2002ED)

Power Mac G4 (FW 800)

Power Mac G4 (Mirrored Drive Doors)

Power Mac G4 (Mirrored Drive Door 2003)

Power Mac G4 Cube

Power Mac G5 [original]

Power Mac G5 (June 2004)

Power Mac G5 (Late 2004)

Power Mac G5 (Early 2005)

Power Mac G5 (Late 2005)

Power Macintosh 4400 thru 9600 (all models)

Power Macintosh G3 (Blue and White)

Twentieth Anniversary Macintosh

Xserve [original]

Xserve (Cluster Node)

Xserve G5

Xserve RAID

Xserve RAID (SFP)

Xserve RAID (SFP Late 2004)

Xserve (Slot Load)

Xserve (Late 2006)

Periféricos

1.44 Apple SuperDrive/HDI-20 Disk Drive

Airport Base Station (Graphite)

Airport Base Station (Dual Ethernet)

AirPort Express [original]

Airport Extreme Base Station (Early 2003)

AirPort Extreme 802.11n (1st generation)

AirPort Extreme 802.11n (2nd generation)

Airport Extreme [original]

Apple 3.5 Drive; Apple PC 5.25 Drive

Apple Basic Color Monitor

Apple CD Products (all models)

Apple Cinema Display (original)

Apple Cinema Display ADC

Apple Cinema Display (20-inch)

Apple Cinema Display (20-inch DVI)

Apple Cinema Display (23-inch DVI)

Apple Cinema Display (20-inch DVI, Late 2005)

Apple Cinema Display (20-inch DVI, Early 2007)

Apple Cinema Display (23-inch DVI, Late 2005)

Apple Cinema Display (23-inch, DVI, Early 2007)

Apple Cinema Display (30-inch DVI)

Apple Cinema Display (30-inch DVI, Late 2005)

Apple Cinema HD Display (23-inch)

Apple Cinema HD Display (30-inch)

Apple Desktop Bus Keyboard

Apple High-Res Monochrome Monitor

Apple Macintosh Portrait Display

Apple Monochrome Monitor

Apple Multiple Scan Display (all models)

Apple OneScanner; Apple Color OneScanner

Apple Personal Modem

Apple Data Modem (all models)

Apple QuickTake (all models)

Apple Standard Keyboards (all models)

Apple Studio Display 15-inch (all models)

Apple Studio Display 15 ADC

Apple Studio Display 17 ADC

Apple Studio Display 17 LCD

Apple Studio Display 21

AppleColor Monitor (all models)

AppleVision Displays (all models)

Color StyleWriter (all models)

ColorMonitor II (all models)

ColorSynch Display (all models)

DDS-DC 4mm Tape Drive

Disk II; Disk III

DuoDiskTape Backup 40SC

eMate 300

Extended Keyboards (all models)

External Hard Drive SC

External SCSI Hard Drive

GeoPort

ImageWriter (all models)

iSight

LaserWriter Pro (all models)

LaserWriter; LaserWriter II (all models)

Macintosh Disk Drive

Macintosh Disk Drive

Monitor II (all models)

Newton MessagePad (all models)

Performa/Performa Plus (all models)

Personal LaswerWriter (all models)

StyleWriter (all models)

Time Capsule 802.11n (1st generation)

Two Page Monochrome Monitor

UniDisk (all models)

iPods

iPod (5th generation)

iPod (5th generation, Late 2006)

iPod (Click Wheel)

iPod (Dock Connector)

iPod (Scroll Wheel)

iPod (Touch Wheel)

iPod classic (80GB and 160 GB)

iPod classic (120GB)

iPod Hi-Fi

iPod with color display

iPod mini

iPod nano (2nd generation)

iPod nano (3rd generation)

iPod photo

iPod photo (Early 2005)

iPod shuffle

iPod shuffle (2nd generation)

iPod shuffle (2nd generation, Late 2007)

iPod Special Edition U2

iPhones

iPhone