La cantante estadounidense Ariana Grande, terminaba su concierto en Manchester Arena cuando se produjo la explosión que deja al menos 22 muertos y 59 heridos,

La exestrella de Nickelodeon publicó su primer mensaje en Twitter lamentando lo sucedido.

“Rota. Lo siento desde lo más profundo de mi corazón. No tengo palabras”, escribe Grande.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 de mayo de 2017