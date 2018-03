¿Eres de los que te levantas de dormir y aun así te sientes agotado?

Seguramente cuando te sucede esto dices: “Hoy me acostaré temprano”, pues ya no puedes con el agotamiento y a pesar de que lo llegues a cumplir, es muy probable que la táctica no te funcione y despiertes igual o más cansado.

Esto se debe a que para que tu sueño sea totalmente reparador, debes seguir la lógica de tu ciclo de sueño, que es el ritmo natural con el que tu cuerpo descansa y cada ciclo, por lo regular, dura 90 minutos.

Si te despiertas justo al final de uno, te sentirás muy bien, pero si lo haces a la mitad por culpa del despertador, te sentirás agotado durante todo el día.

Aunque muchas empresas se han especializado en desarrollar aplicaciones o sistemas para que la gente conozca sus ciclos de sueño, una firma llamada web-blinds inventó una calculadora que se utiliza fácilmente y que te dice todo lo relacionado a tus ciclos de sueño.

La calculadora te recomienda lo siguiente:

Si buscas despertar a las 7 de la mañana, lo recomendable será ir a dormir a las 9:46 p.m., 11:16 p.m., 12:46 p.m. o a las 2:16 a.m.

Si deseas despertarte a las 8 a.m. intenta dormir a las 10:16, 11:46, 1:16 o 2:46.

Recuerda que despertar cansado no tiene nada que ver con la cantidad de horas que duermas, sino la hora en que te vas a acostar.

La Opinión