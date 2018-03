El presidente Donald Trump prolongó el sábado sus ataques a dos destacados conductores de un programa de cable, sugiriendo sin evidencia que su canal es tendencioso en su contra.

La serie de insultos del presidente ha hecho que políticos de ambos partidos lo exhortaran a dejar de lado los ataques personales en 140 caracteres y enfocarse en dirigir al país.

Trump fustigó a Joe Scarborough y Mika Brzezinski del programa “Morning Joe” a través de Twitter. Desde su club de golf en Nueva Jersey escribió: “Loco Joe Scarborough y tonta como una roca Mika no son mala gente, pero su programa de bajo rating es dominado por sus jefes de NBC”.

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de julio de 2017