Las drogas no solo dañan a quienes las consumen directamente, hay otros inocentes afectados, recién nacidos que no pudieron decidir, pues sus madres no lograron superar la dependencia durante el embarazo y siguieron expuestas a las más nocivas sustancias. Muchos no fueron deseados, otros murieron al nacer y algunos simplemente fueron abandonados y hoy tienen que librar una dura batalla por su vida, ellos son bebés afectados por la droga H.