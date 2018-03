El equipo de Phoenix Rising FC se encuentra en Quito junto a su máxima figura como protagonista, Didier Drogba.

El equipo de Estados Unidos jugará un amistoso este miércoles 28 ante Liga de Quito, pero antes ha realizado algunas actividades.

Los jugadores tuvieron un entrenamiento en la Casa de la Selección y en la noche asistieron al partido entre Liga y Guayaquil City.

El partido contra los albos se disputará en el estadio Rodrigo Paz a partir de las 19h30. Las entradas están en: General $6, Tribuan $10 y Palco $20.

Previo al juego habrá un cotejo de exjugadores de Liga vs El Nacional, a las 17:30.

@PHXRisingFC Where at all happens Wednesday against LDU Quito! Can’t wait. pic.twitter.com/D1br4Phyt2

— Rick Schantz (@RickSchantz1) 27 de febrero de 2018