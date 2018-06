La universidad Yachay Tech atraviesa una situación difícil. Es así que ha pedido aumentar su presupuesto a 20 millones de dólares para poder mejorar su servicio al país.

Su rector, Carlos Castillo, comenta los cambios que ocurrieron en la universidad desde su llegada en diciembre. Algunos de ellos, el recorte de personal innecesario que cobraba muy buenos sueldos siendo profesores semi presenciales.

Castillo agrega que los estudiantes de sexto semestre no tienen laboratorios en los cuales demostrar sus conocimientos y frena su desarrollo profesional. Sin embargo, con el presupuesto solicitado no se podrá realizar dicho proyecto porque la universidad no maneja esos requerimientos. La gestión se realiza por medio de otras entidades.

Diferencias

Se establece una diferencia entre Yachay y Yachay Tech, la primera es una empresa pública que está encargada de construir mercados, empresas y en sí, la ciudad del conocimiento. La segunda es la universidad, en la que se brinda el conocimiento para los jóvenes.