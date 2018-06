Ivanka Trump, la llamada “primera hija”, ha generado diversas polémicas en la Casa Blanca, sobre todo porque no es considerada una funcionaria, pero tiene una oficina y lidera reuniones de alto perfil.

La nueva vida de la hija del presidente Donald Trump es menos “escandalosa” socialmente, lejos de su trabajo como modelo, cuando protagonizó varias sesiones fotográficas donde se mostró su lado más sensual, aunque nunca al nivel de Melania Trump, quien posó desnuda en varias ocasiones.

A pesar de que las imágenes que circulan en redes sociales no son nuevas, los admiradores y detractores de la empresaria, mantienen como tendencia esas fotografías, incluso hay videos en YouTube que realizaron colecciones con las imágenes más provocativas.

Ivanka Trump’s climate ploy reaches its inevitable end

> i don’t know what that is but it sounds hot! pic.twitter.com/TbW7PEFKgi — deplorable mule (@jarsthemule) 31 de mayo de 2017

Algunas son de la revista Maxim, cuando la incluyó en su lista de las 100 más sensuales.

La última fotografía fue tomada fuera de su casa en Washington.