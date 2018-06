ejercicios

Aunque no es nueva, esta técnica se ha popularizado entre deportistas para mejorar lesiones y personas que quieren adelgazar a través de electrodos con corriente eléctrica, obviamente está controlada por un programa especial de entrenamiento que logra en pocos minutos simular varias horas de ejercicio normal, es importante saber que este método no debe ser considerado como milagroso pues siempre debe ir acompañado de un seguimiento médico, además de una buena alimentación y ejercicio físico pues aunque este traje hace parte del trabajo, no hay resultados sino ponemos nuestra cuota de esfuerzo y por supuesto no todas las personas son aptas para usarlo, a continuación les comentamos las ventajas, desventajas y contraindicaciones de la Electroestimulación.