El presidente Donald Trump declaró el miércoles que las personas transgénero no podrán prestar servicio en las fuerzas armadas “en capacidad alguna” debido a “enormes costos médicos y la perturbación que causaría”.

El anuncio del mandatario, realizado en Twitter la mañana del miércoles, no aclara qué ocurrirá con las personas transgénero que ya están prestando servicio militar.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017



El presidente tuiteó que tras consultar con “generales y expertos militares”, el gobierno “no aceptará ni permitirá que individuos transgéneros sirvan en capacidad alguna en las fuerzas armadas estadounidenses”.

Esto difiere mucho sobre lo que Trump había dicho tiempo atrás durante su campaña electoral.