Elecciones presidenciales de Venezuela

Uno de los mayores partidos opositores de Venezuela descartó el viernes su participación o apoyo a algún candidato en las elecciones presidenciales, lo que agudiza la fractura dentro de la coalición opositora.

La fuerza Voluntad Popular que dirige Leopoldo López, quien cumple una condena de prisión en su casa, anunció que no convalidará los comicios del 22 de abril.

“No postularemos ni respaldaremos candidato alguno y llamamos a todas las organizaciones políticas democráticas a no participar ni convalidar el fraude del 22 de abril.”, indicó el partido en un comunicado e instó al resto de las fuerzas que integran la alianza a no participar ni inscribir candidatos porque estarán “haciéndole un favor a la dictadura”.

Como opción, Voluntad Popular planteó aumentar la presión popular y conformar un “frente amplio nacional” en defensa de la democracia.

El dirigente del partido opositor la Causa R, Andrés Velásquez, celebró que Voluntad Popular se sumara a la postura de su organización de no participar en las elecciones presidenciales y dijo que espera que la coalición pueda lograr en las próximas horas una posición conjunta en ese sentido, aunque admitió que es “bastante difícil” que eso pueda darse.

Velásquez afirmó que la decisión definitiva de la coalición se ha demorado porque “hay algunos que creen que pueden ganar en este proceso fraudulento”, y agregó que el retardo de la alianza ha alimentado la incertidumbre entre los venezolanos, que afrontan este proceso electoral en medio de una profunda crisis económica con una desbocada inflación de cuatro dígitos y severos problemas de escasez de alimentos y medicinas.

El Consejo Nacional Electoral -controlado por el oficialismo- inhabilitó este mes a Voluntad Popular y Primero Justicia, la mayor fuerza opositora, para inscribir candidatos pero se esperaba que ambas organizaciones apoyaran a un posible postulante único de la alianza. La convocatoria a los comicios se dio luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno y la oposición que se extendieron por más de un mes en República Dominicana.

La decisión de Voluntad Popular se da en medio de un proceso de consultas que inició la semana pasada la coalición opositora, que integran una veintena de partidos, para definir si acuden o no a las elecciones./AP