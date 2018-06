El presidente Nicolás Maduro busca reelegirse para un nuevo período de seis años en unas elecciones que unos 15 países del continente, así como la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han dicho que desconocerán.

“Llueva, truene o relampaguee el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar, va a votar masivamente, ya lo dicen las encuestas más del 65% del pueblo venezolano anuncia que va a ejercer su derecho al voto”, dijo Maduro.

En total, cinco candidatos participarán en las elecciones en un mes, incluido el mandatario.

Este domingo comenzó oficialmente la campaña sin grandes actos y en medio del insistente llamado a la abstención por parte de la alianza de partidos de oposición, que por primera vez no acudirá a comicios presidenciales.

“No es una elección, el 20 de mayo nosotros no vamos a acudir a las urnas porque eso no es votar, votar es cuando usted puede escoger a sus candidatos, acá estamos hablando de candidatos impuestos, y por si fuera poco estamos hablando de que el voto no es secreto, (…) después del 20 de mayo vamos a estar en presencia de un gobierno que no será reconocido por la Región”, indicó Delsa Solórzano, diputada opositora.

Los candidatos que se medirán con Maduro serán el ex gobernador Henri Falcón, un chavista disidente; el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti, y el ingeniero Reinaldo Quijada.

La campaña electoral finaliza el 17 de mayo, tres días antes de los comicios. / VOA