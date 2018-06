eliminatorias

La Selección ecuatoriana de fútbol no pudo sumar en su reducto. Cayó 0-2 ante Colombia.

Con un juego deslucido los ecuatorianos no pudieron mantener el control del cotejo en su propio reducto. El planteamiento de Gustavo Quinteros no dio los resultados esperados, desde el primer tiempo Colombia esperó los errores de juego de Ecuador y pese a que manejo, por periodos de tiempo, el dominio del balón los nacionales no concretaron una sola jugada de alto peligro en la portería defendida por Ospina.

Por su parte Colombia supo manejar los tiempos y esperar el error del rival. Así en el minuto 20 del primer tiempo un error de cobertura de Mina que sumó a Walter Ayoví en defensa fue aprovechado por James Rodríguez y en una jugada confusa poner la primera del partido.

Ecuador buscó levantar su juego con dominio del balón en mitad de cancha pero con un desenchufado Matías Oyola, con un errado Pineda y un impreciso Enner Valencia la tricolor veía diluida la ilusión de remontar.

La desesperación de Ecuador sería aprovechada por el cuadro cafetero que en el minuto 33 veía llegar su segunda diana en los pies de Cuadrado. Ecuador no encontraba el rumbo.

En el segundo tiempo una inexplicable falta de coraje en Ecuador, cuando juega en su reducto, fue la tónica de todo el cotejo que Colombia aprovecharía para manejar los tiempos y sostener el resultado.

El próximo rival de Ecuador

Ecuador se queda con 20 unidades tras dos fechas, 13 y 14, sin sumar. Su próximo partido será de visitante ante el puntero Brasil.

Colombia por su parte escala posiciones y suma 24 en la tabla rumbo a Rusia 2018.