Un jet privado que fue propiedad de Elvis Presley fue subastado después haber estado abandonado durante 35 años en una pista aérea en Roswell, Nuevo México. El avión se vendió por 430.000 dólares.

La casa de subastas GWS Auctions Inc. dijo que la subasta se realizó el sábado en California, durante un evento donde también hubo otros recuerdos de celebridades. No divulgó el nombre del comprador. La subastadora Brigitte Kruse dijo que no podía divulgar información sobre el comprador ni de sus planes con el avión.

La casa de subastas precisó que Elvis diseñó el interior, que tiene madera en tonos dorados, asientos de terciopelo rojo y alfombra roja. El avión, un Lockheed Jetstar modelo 1962, no tiene motor y tiene un color rojo deslavado. Los asientos de la tripulación aparecen desdeñados en las fotografías.

El jet había sido propiedad de Elvis y su padre, Vernon Presley, informó Liveauctioneers.com.

Tuvo un dueño privado y estuvo 35 años en una pista de despegue en Roswell, Nuevo México.

Elvis tenía 42 años cuando murió el 16 de agosto de 1977 en Memphis./AP