Al parecer las Kardashian quieren llenar al mundo de “Kardanshitos”.

Kim Kardashian está esperando a su tercer hijo. La madre de Saint West y North West está embaraza; y ahora que Khloé y Kylie también están en la dulce espera, solo falta que Kourtney, Kendall, Kris y Caitlyn se unan al clan.

La noticia la compartió la propia Kim a través de su cuenta personal en twitter y con esto lanza la temporada 14 de “Keeping Up with the Kardashians”, la cual saldrá al aire este domingo.

Season 14 is gonna be wild. Tune in this Sunday!!! #KUWTK pic.twitter.com/rnpIdGiNyK — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 28 de septiembre de 2017

En el video destacan una conversación entre Kim y Khloé Kardashian, en la que ella pregunta: “Qué pasa cuando digo “Adivina qué””, a lo que Khloé responde “embarazo o la persona está embarazada”. Ante esto las alarmas se dispararon y ahora se confirma que Kim Kardashian espera a su tercer bebé./LO