En 2001 la conocimos como una niña estudiosa, correcta y que siempre ayudaba a través de su inteligencia a Harry Potter y Ron Weasly. Hoy, Emma Watson ha logrado desligarse del principal papel de su carrera, Hermione Granger, y que la llevó a ser una de las actrices más exitosas de Hollywood.

Ahora la actriz sorprendió a sus millones de fanáticos de todo el mundo al hacer a un topless para la última edición de la revista Vanity Fair.

En la sensual fotografía, la protagonista de Harry Potter luce nada más que un chal de crochet abierto que recubre su busto.

Watson, de 26 años, reveló que su papel en la película de La Bella y la Bestia fue un gran cambio para ella: “Cuando terminé (el film), sentí como si hubiera hecho esa transición de ser una mujer en la pantalla”.

Maturing from Hermione to Belle in @beautyandthebeast is a true coming-of-age story for @EmmaWatson: “I couldn’t care less if I won an Oscar or not if the movie didn’t say something that I felt was important for people to hear.” Read the full cover story at the link in bio. Photograph by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 10:02 PST

Sin embargo, la estrella insistió en que no tiene el sueño de ganar un premio Oscar y agregó: “No me importa si gano o no un Oscar. La película dice algo que me pareció importante que la gente escuche”.

In our March cover story, the newest Disney princess @EmmaWatson opens up about her metamorphosis from child star to leading woman (link in bio). Photographs by Tim Walker. Una publicación compartida de Vanity Fair (@vanityfair) el 28 de Feb de 2017 a la(s) 5:35 PST

Watson, además, confesó por qué no está dispuesta a tomarse fotografías con sus seguidores. Relató que no concede selfies a los fans que se la encuentran por la calle para diferenciar su tiempo libre de su jornada laboral. “Para mí, es la diferencia entre tener la oportunidad de vivir una vida y no tenerla. (…) No puedo ofrecer esa información de seguimiento”.

El estreno de la remake de La Bella y la Bestia, de Bill Condon, está previsto para el próximo 17 de marzo y aspira a ser todo un éxito en la taquilla.

Fuente: Infobae.com