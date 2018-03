El director ejecutivo de Periscope, Kayvon Beykpour, anunció durante un video en directo nuevas características en la aplicación.

Entre ellas destacan lo que sería la posibilidad de guardar las trasmisiones en directo de manera permanente.

Estas actualizaciones se producen ante el crecimiento de la competencia, entre ellos Meerkat en Twitter y el nuevo servicio de streaming Facebook Live.

Beykpour explicó que para guardar los videos hay que añadir la etiqueta ‘#save’ al título antes de iniciar la grabación, de manera que los archivos se guardarán de manera indefinida sin el uso de herramientas como Katch.

Además la opción impediría que los enlaces de Periscope publicados en Twitter desaparezcan, por lo que se podrán visualizar en cualquier momento.

Working on supporting broadcasts beyond 24h! Starting now, you can use our public beta by using #save in your title! https://t.co/LsjqsSib7v

— Periscope TV (@periscopetv) May 5, 2016