José Antonio Arrabal, enfermo de Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se quitó la vida el pasado domingo a los 58 años tras meses pidiendo al gobierno de España que despenalice la eutanasia.

En un vídeo publicado este jueves por El País, el hombre explica las razones por las que ha decidido recurrir al suicidio asistido y ser “libre”. “No puedo levantarme ni acostarme, no puedo darme ni la vuelta. No puedo vestirme, desnudarme. No puedo limpiarme. No puedo comer ya solo. Cuando te diagnostican la ELA te están dando la sentencia de muerte tal cual”, explica sentado en un sillón de su casa en Madrid.

José Antonio asegura que tomó la difícil decisión de llevar a cabo un suicidio asistido e ingerir una combinación de medicamentos letales que compró por Internet. Critica que, de hacerlo médicamente «aquí habría un doctor que me habría recetado la medicación y yo me la tomaría y moriría dulcemente. De esta forma, lo tengo que hacer por mi cuenta, me parece indignante».

El hombre asegura que también renunció a la posibilidad de terminar su vida rodeado de sus seres queridos: «Me parece indignante que una persona tenga que morir sola y en la clandestinidad. Me parece indignante que tu familia se tenga que manchar de casa para no verse comprometido en el tema y acabar en la cárcel». El suicidio asistido está penalizado en España por el artículo 143 del Código Penal.

El vídeo termina con una pantalla en negro en las que explican que José Antonio pudo ingerir sin ayuda los medicamentos letales gracias a que aún conservaba algo de movilidad en la mano derecha, así como la capacidad de sorber líquidos. La ingesta le provocó un sueño profundo, paro cardiorespiratorio y la muerte

La Ley de Autonomía del Paciente vigente en España admite la sedación en la agonía, pero el profesional nunca debe provocar la muerte de un paciente, ni siquiera aunque este haga una petición expresa. Por eso, no tiene cabida en la legislación española ni la eutanasia ni el suicidio asistido, ya que proporcionar los médicamente adecuados provocaría la muerte, aunque sea por la situación terminal del paciente y con su voluntad.

“Si estás viendo este vídeo es que he conseguido ser libre”. José Antonio padecía ELA. Se quitó la vida el domingo: https://t.co/WdPWNO5oXe pic.twitter.com/L1MNVWiShx — EL PAÍS (@el_pais) 6 de abril de 2017

Fuente: 20minutos.es/lavozdegalicia.es/http://politica.elpais.com