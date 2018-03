Varias usuarios de la plataforma Twitter compartieron en sus cuentas imágenes de las miradas y gestos que sus perros hacen cuando se sieten “traicionados”.

Con el hashtag o la palabra “betrayed” (traición), los internautas compartieron sus experiencias.

A continuación los mejores tweets:

(Yo pretendí tirar la bola a mi perro y capturé el momento justo cuando mi perro se dio cuenta que le traicioné)

So I pretended to throw a ball and caught the exact moment my dog realised I had betrayed him… pic.twitter.com/GhKg4zEcvo — XO (@JasmineMilton_) June 7, 2015

(Les llevé a mis perros a caminar al parque, mientras mi otro perro que se quedo en casa me miró como se le hubiese traicionado)

i took one of my dogs for a walk while the other one watched from the yard and he looks like i betrayed him pic.twitter.com/BF7a31AZRn — mck,, pls michael (@bIuntmgc) May 8, 2015

(Le puse una flor en la cabeza de mi perra y ella me miró como se le traicioné)

i put a flower on my dogs head & she looked at me like a betrayed her. pic.twitter.com/U3d7kEr7F6 — nobody✌ (@keiganpaige) June 3, 2015

(Zimmy, se mira con ojos de traición después de volver del veterinario)

Zimmy, looking betrayed, after he returns from the groomer. #dogspic.twitter.com/Y75mynevoO — Eve Glicksman (@evewrites) February 7, 2015

(Mi perro esta bastante indignado que los gatos tengan su propia cama y él no)