Le dicen la “Reina del escándalo” y no es una casualidad. Niurka Marcos volvió a mostrar que a sus 50 años todavía puede causar conmoción en donde quiera que se presente.

La vedette cubana se desnudó en plena entrevista durante su gira por Costa Rica y las reacciones no se hicieron esperar.

“Tengo 50 años y he sido transparente con la audiencia y con la prensa siempre. ¿Sí o no? No tengo ninguna cirugía en mi rostro, lo pueden ver, nada aplicado”, expresó en entrevista con el programa de radio La Roncha.

“¿Cómo me mantengo? Con plasma y radiofrecuencia, y mis tratamientos de spa. Mis únicas cirugías han sido…”, dijo antes de levantarse la blusa y mostrar sus senos a unos centímetros del rostro del conductor Víctor Carvajal.

Como se observa en el video, Carvajal no cabía de la sorpresa y se limitó a aplaudir.



No a todos les sentó bien la actitud de Niurka. La periodista local, Ginnés Rodríguez, calificó la acción de la también actriz radicada en México como “acoso sexual”.

“ESTO SE LLAMA ACOSO SEXUAL. Invierta los roles y visualice a un entrevistado pelándose las nalgas y rozando con su pene a una periodista. No le parecería repugnante?”, denunció Rodríguez en su cuenta de Facebook.

La Opinión / La Roncha