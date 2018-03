Esta guía sexual fue publicada como una fatua, es decir un texto religioso que los seguidores del islam están obligados a cumplir.

Según portales digitales esta guía sexual muestra a los yihadistas cómo y cuándo pueden violar a las niñas y mujeres esclavas sexuales.

La guía sexual de los yihadistas es uno de los documentos que fue obtenido por el Ejército de los Estados Unidos en un operativo realizado en Siria en mayo de 2015.

Guía sexual de los yihadistas indigna al mundo

Según el portal RT, “Con un total de 15 resoluciones, el texto indica que un padre y su hijo no pueden tener sexo con la misma esclava, que el propietario de una mujer y una hija no puede tener sexo con ambas y que los copropietarios de una mujer cautiva no pueden tener relaciones con ella porque está vista como “parte de una propiedad conjunta”, entre otros”.

La guía sexual prohíbe también violar a una mujer mientras ésta esté es su periodo menstrual o si es que está embarazada. La fatua también deja claro que el aborto forzado no está permitido.

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos mundiales que velan por los derechos humanos denunciaron que estos grupos yihadistas son responsables de secuestrar y violar a mujeres y niñas de muy corta edad. Muchas fueron entregadas a los grupos terroristas como recompensa o vendidas como esclavas sexuales.