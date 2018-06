La niña de 7 años, que capturó la atención del mundo a través de Twitter mediante las publicaciones que hacía, fue evuacuada junto a su familia desde la devastada ciudad de Aleppo, dijo el lunes una organización médica.

La niña ha informado a través de Twitter el desgarrador conflicto con la ayuda de su madre, Fatemah Alabed.

En algunos momentos, Bana y su familia publicaron que estaban en peligro inminente de ser alcanzados por los ataques aéreos llevados a cabo por el régimen sirio y su aliado, Rusia.

Hace tres meses, Alabed, profesora de inglés con una conexión a internet irregular, decidió que quería que el mundo escuchara las voces de sus hijos y viera sus caras, con la esperanza de que tal vez podría impulsar un apoyo global para Aleppo.

El domingo, la madre de Bana envió un mensaje en Twitter mencionando al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y al canciller Mevlut Cavusoglu para que los ayudaran a ser evacuados. Turquía ayudó a negociar el acuerdo de alto el fuego que hizo posible la evacuación.

La familia de Bana había estado escondida desde que su casa se redujo a escombros el 27 de noviembre, según CNN.

También fueron evacuados 47 niños que estaban atrapados en un orfanato en el este de la ciudad, algunos en una condición crítica, con heridas y deshidratación, informó UNICEF.

Estos fueron algunos de los tuits publicados por la niña y su madre.

killing of millions doesn’t justify the killing of one. That should be everyone’s motto in life in a world of killings. – Fatemah #Aleppo — Bana Alabed (@AlabedBana) 17 de diciembre de 2016

Share this message to whole world. #Aleppo ceasefire broke, civilians are in danger. I beg world u do something now to get us out. – Fatemah — Bana Alabed (@AlabedBana) 16 de diciembre de 2016