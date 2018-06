Justo cuando querías tomar esa foto de un momento especial o añadir una nueva canción a tu celular, te apareció el temido mensaje: No hay espacio en la memoria.

De seguro a muchos nos ha pasado alguna vez, y por esta misma razón te queremos mostrar cinco trucos para sacar el máximo rendimiento a los gigabytes de tu iPhone o iPad.

1. Elimina los mensajes viejos (existe un sistema automático)

Con el paso de los meses puedes acumular centenares de mensajes que probablemente no necesites volver a ver.

Para ello ve a Ajustes o Configuración > Mensajes > Conservar Mensajes.

Puede que tengas activada la opción predeterminada de fábrica como “Indefinidamente”, pero puedes cambiarlo a 30 días para limpiar tu historial y liberar más espacio de memoria.

2. No guardes dos copias de la misma foto si usas HDR

Tu iPhone puede estar usando el modo HDR (Alto Rango Dinámico por sus siglas en inglés) para sacar mejores fotos.

Este modo mezcla en una sola foto las mejores partes de tres exposiciones diferentes.

Si vas a Ajustes o Configuración > Fotos y cámara, al final del menú encontrarás una opción que dice “Conservar foto normal”, que probablemente esté activada de fábrica.

3. Controla cuánto espacio ocupan tus aplicaciones y borra las que no uses

Puedes comprobar en tu iPhone o iPad cuánto espacio has usado y cuánto te queda disponible yendo a Ajustes o Configuración > General > Uso > Almacenamiento.

Si entras en “Administrar almacenamiento” podrás ver esos datos de uso de memoria detallados por aplicación, de mayor a menor.

Si ves que hay aplicaciones que consumen espacio y no necesitas o apenas usas puedes hacer clic y borrarlas ahí mismo para liberar de manera inmediata en la memoria varias decenas de megabytes.

4. Borra otras “cosas” que no necesitas

Deshazte de los archivos que no necesites. Fotos y videos que no te interesa conservar, iBooks que no lees, películas que ya no vas a ver o Podcasts que ya escuchaste.

5. Utiliza el almacenamiento en la nube

Puedes aprovechar el propio servicio de Apple, iCloud, que te ofrece 5GB de almacenamiento gratuito. Pero además hay una multitud de opciones gratuitas y asequibles en el mercado, como Dropbox, One Drive o Google Drive.

