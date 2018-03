La plantilla del equipo estadounidense New York City FC arribó a altas horas de la noche del lunes a Guayaquil y se instaló en un hotel de la ciudad.

El martes cumplió varias actividades en la ciudad de Guayaquil, entre ellas una clínica de fútbol en un colegio, rueda de prensa y reconocimiento del campo de juego del Capwell.

Entre fotos y autógrafos

Decenas de seguidores del fútbol fueron a recibir al equipo estadounidense al aeropuerto y al hotel para sacarse una foto o conseguir un autógrafo de sus “ídolos” del New York. Los más solicitados fueron el italiano Andrea Pirlo ex figura de la Juventus y el español David Villa, ídolo e ícono del FC Barcelona.

Lamentablemente para los hinchas que acudieron al aeropuerto, no lograron su objetivo debido a las medidas de seguridad que se establecieron.

Las redes sociales sirvieron como soporte para poder observar las imágenes, textos y videos de emoción del equipo estadounidense por enfrentar al Club Sport Emelec en la reinaguración del Estadio Capwell.

Los que sí pudieron tener de cerca a sus ídolos fueron los alumnos del colegio Torremar y quienes asistieron al reconocimiento oficial del escenario deportivo en la noche.

MATCHDAY! #NYCFC vs. @CSEmelec tonight at 8 pm et from Estadio Banco del Pacífico Capwell! pic.twitter.com/bV1kDrGukL

— New York City FC (@NYCFC) 8 de febrero de 2017