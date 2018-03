estadounidenses

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó por Twitter a los militares de su país tras el bombardeo a una base aérea en Siria.

“Felicitaciones a nuestros grandes militares, hombres y mujeres, por representar a los Estados Unidos y el mundo”, señaló el mandatario haciendo referencia al ataque en Siria.

Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de abril de 2017