La Internet está llena de inescrupulosos que intentan apoderarse por todos los medios de tu información personal. A la hora de abrir enlaces tienes que tener mucho cuidado y así evitarte grandes dolores de cabeza.

Ahora un mensaje de texto sobre una supuesta suscripción es la nueva estafa que inunda a los foros de WhatsApp.

El mensaje invita a la gente a hacer clic para pagar una suscripción de menos de cerca de un dolar para tener el servicio de mensajería y telefonía por el resto de la vida. También dice que la suscripción del usuario ha terminado.

@WhatsApp Are starting to charge for your app now? Got text saying about 0.99p subscription see screen shot. Has anybody else had this? pic.twitter.com/rYeYy7KFM5

— Mr Pothole (@mrpotholeuk) 2 de mayo de 2017