exministro

El ex ministro de Finanzas de Brasil Guido Mantega fue arrestado el jueves en relación con el extenso escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informó la policía federal.

Otros investigados por supuestamente cobrar de más en la construcción de plataformas petroleras incluyen a ejecutivos de las empresas constructoras Mendes Junior y OSX. OSX pertenece al magnate Eike Batista, quien alguna vez fue el hombre más acaudalado de Brasil.

La policía federal informó que como parte del caso se está investigando corrupción, fraude, asociación criminal y lavado de dinero, pero no especificó qué cargos aplican al ex ministro. Se espera que los investigadores aporten más detalles en una conferencia de prensa más tarde.

Jose Roberto Batochio, abogado de Mantega, dijo a The Associated Press que su cliente fue arrestado el jueves en un hospital en Sao Paulo, a donde el ex funcionario acompañaba a su esposa, quien iba a ser operada. Más tarde fue trasladado a la ciudad de Curitiba, en el sur, donde tiene jurisdicción el juez Sergio Moro, considerado por algunos detractores del Partido de los Trabajadores (PT) héroe contra la corrupción.

El ex ministro ocupó la cartera de Finanzas durante más de ocho años en dos administraciones del PT. Llegó al puesto con el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva y se fue al concluir el primer mandato de Dilma Rousseff, quien este año fue destituida del cargo. Mantega fue uno de los principales asesores económicos de Lula antes de ser presidente.

La policía informó en un comunicado que las plataformas petroleras investigadas las construyeron compañías que no tenían la experiencia necesaria y que en 2012 Mantega “actuó directamente” en la negociación de pagos para el PT con una de las firmas./AP