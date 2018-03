El analista económico Walter Spurrier habla sobre la decisión de Gran Bretaña de salir de la Unión europea, y los impactos que esto tiene en el dólar.

Spurrier dice que fue una sorpresa la salida de Gran Bretaña, lo que conlleva efectos para nuestro país como encarecimiento de las exportaciones y caída del precio del petróleo.

“El Brexit no es un tema de preocupación, son los problemas anteriores los que se mantienen; por lo que el gobierno tiene que decidir que políticas implementará para recuperar competitividad”, acota el analista.

Las medidas económicas que está utilizando el gobierno no son sostenibles, recalca Walter Spurrier.

Para concluir la entrevista Spurrier dice que: “en la medida en la que el gobierno no logre todos sus objetivos de endeudamiento, van a tener que no pagar a los contratistas, o archivar determinados proyectos de inversión, aunque lo ideal sería que haya menos gastos corrientes y no menos inversión”.