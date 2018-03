En la cuarta división de Serbia se registró el que podría ser el peor fallo de la historia del fútbol.

En la jugada se ve cómo el delantero falla el gol de una manera increíble. Claro, a cualquiera le puede pasar algo así.

El error fue subido a las redes por el periodista Andy Ha, quien cubría el partido y la publicación se volvió viral gracias a las veces que fue compartida y recibió ‘likes’.

This is it. This effort from Serbia's fourth tier is officially the worst miss of all time. Note his teammate's pure disbelief at the end. pic.twitter.com/dNW9Jn2Ema

— Andy Ha (@_AndyHa) November 22, 2016