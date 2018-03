Todo empezó cuando los rumores inundaron las redes hace un par de meses. Finalmente se confirmó que Belinda y Criss Angel ya no están juntos.

La cantante mexicana Belinda, dio a conocer que se encuentra soltera mediante una publicación ‘diplomática’ a través de su cuenta oficial de Twitter.

Pero Criss Angel no se quedó atrás y publicó en Instagram un mensaje aparentemente dedicado a la intérprete: “Te voy a esperar”.

“No escuches a tu corazón, escucha a tu voz interior, debí haberlo escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe de existir, mentir acerca de quién eres o de quién soy no lo vuelve verdadero. Esa elección me costó millones, lo cual enriqueció a una verdadera maestra del engaño”, se puede leer en el post.

Es que esos mismos rumores indican que el ilusionista (de 49 años) le fue infiel a la cantante (de 28 años) con un grupo de mujeres durante su viaje a Argentina, aunque él lo ha negado.