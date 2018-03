La mañana de este lunes, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) realizó la presentación oficial del Torneo Nacional de Futsal 2018.

Dentro del campeonato se han definido varias categorías como sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17.

La competencia tendrá una duración de 7 meses (desde abril hasta octubre de 2018).