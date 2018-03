Fue el propio Carlos Alfaro Moreno, dirigente de Barcelona, quien opinó sobre el costo de Fernando Gaibor en el fútbol, ante la polémica desatada por su posible traspaso al fútbol de Argentina.

El volante Fernando Gaibor es la gran obsesión de Independiente de Avellaneda, club que ya habría tendido una oferta inicial para llevárselo, por un valor aproximado de 4 millones de dólares.

No obstante, Emelec había tasado a Gaibor en 6 millones, algo que desató las críticas, sobre todo, de parte de hinchas de equipos rivales.

Ariel Holan, entrenador de Independiente, habría llamado al jugador para comentarle su deseo de tenerlo por varias temporadas, considerándolo un sobrio punto de equilibrio para su equipo.

Tras las críticas recibidas, fue el propio Gaibor quien colgó un mensaje en redes sociales.

“Las personas nos hacemos valorar en la vida y en una profesión por nuestros esfuerzos, disciplina, perseverancia y sobre todo el respeto hacia los demás, durante todos estos años en el fútbol profesional he tenido altibajos como cualquiera en cualquier ámbito pero mi mentalidad nunca ha sido rendirme y creo que por ello he conseguido tener un buen presente. Que si valgo 6 millones o no, dso a nadie le debe doler ni tampoco incomodar, no se si el haber ganado la “final del siglo” o la otra supuesta final, ser Tricampeón, hacer goles en partidos importantes eso ha hecho que me odien tanto hinchas de “otro” equipo ! Cada persona se labra su futuro ! Solo pido un poco de prudencia a ciertos periodistas a la hora de emitir un comentario, Twits,o noticia porque eso da espacio a qué personas quieran destruir un trabajo de años. Muchas gracias”

Alfaro Moreno, durante un programa deportivo, emitió su comentario y afirmó que “le encantó” lo que dijo Gaibor.

“En Argentina alaban la materia prima y por eso los jugadores cuestan tanto. Acá nos cuesta alabar lo nuestro, nos cuesta bendecir lo nuestro, nos cuesta hablar bien de nuestros jugadores. Gaibor es un crack que no cuesta seis, cuesta 10 millones y puede jugar en cualquier parte del mundo”, puntualizó el directivo y comentarista deportivo.