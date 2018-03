La oposición venezolana retó nuevamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro al convocar a los ciudadanos a un viernes, sábado y domingo de “calle y protesta” en rechazo a los planes de continuar con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) prevista para el domingo.

“Abandonemos esa ilusión de que ellos van a echar para atrás ese proceso, preparémonos para profundizar un conflicto, un conflicto que va a ser duro, pero que vamos a ganar porque no nos pueden aplastar a todos”, dijo el primer vicepresidente del parlamento de mayoría opositora, Freddy Guevara, en conferencia de prensa la noche del jueves.

“A partir de las 12 del mediodía (de este viernes) que todas las calles tengan gente. No puede ser solamente una tranca, no es simplemente dejar y poner unos obstáculos, tenemos que estar nosotros en las calles, en cuerpo presente”, agregó Guevara.

Horas antes, el ministro de interior y justicia, Néstor Reverol, anunció la prohibición de “reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier acto similar que pueda perturbar el normal desarrollo del proceso electoral” desde este viernes hasta el martes.

“Quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de cinco a diez años”, advirtió Reverol en un acto transmitido por el canal del Estado.

El diputado Guevara reaccionó al planteamiento del presidente Maduro, quien “propuso a la oposición una mesa de diálogo” antes de la instalación de la ANC, que ocurriría 72 horas después de la elección.

“No me imagino cómo se impone un diálogo. ¿Nos irá a meter presos a todos? ¿Nos amarrará en una celda y pondrá entonces a los miembros [del gobierno] a hablar con nosotros? Es la única forma en la que se me ocurre que me impongan un diálogo”, aseveró Guevara.

“Yo sería feliz si la instalamos (la mesa de diálogo) antes de la Constituyente, porque sino fuera así, yo le entregaría a la Constituyente todo el poder de convocar de manera obligatoria un diálogo nacional de paz con una ley constitucional”, dijo Maduro la tarde del jueves en cadena nacional de radio y televisión./VOA