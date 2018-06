Chile se juega más que una final en la Copa Confederaciones. De por medio está también el legado de una generación inigualable y un puesto a la cabecera de la mesa del fútbol.

El monarca de Sudamérica disputará su tercera final en dos años este domingo, cuando enfrente a Alemania en la Copa Confederaciones, donde el grupo encabezado por Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Claudio Bravo buscará sumar otro listón para un país que hasta hace poco se conformaba con clasificarse a los torneos internacionales.

“En Alemania también nos preguntamos cómo es que salen tantos jugadores buenos de un país pequeño como Chile”, señaló el técnico alemán Joachim Loew. “Es un logro extraordinario que un país tan pequeño haya conseguido un papel tan preponderante en el fútbol”.

Vidal, el caudillo del mediocampo chileno y uno de los pilares del Bayern Munich alemán, sabe que una victoria sobre el campeón mundial catapultaría a Chile incluso a una nueva dimensión.

“No es que lo digamos de la boca para afuera, sino que lo hemos demostrado con todas las selecciones que hemos jugado en campeonatos”, señaló Vidal el sábado. “Le ganamos a Argentina (en la Copa América), que era una de las mejores selecciones dos años seguidos, el otro día le ganamos a Portugal que era el campeón de Europa. Y si mañana ganamos, creo que seríamos la mejor selección del mundo”.

Para acceder a ese podio, Chile tiene que superar a una Alemania cuyo plantel exhibió en Rusia una madurez superior a sus años.

El equipo de Loew es el más joven del torneo, con una edad promedio de menos de 25 años, y solamente incluye a tres jugadores del plantel que ganó la Copa del Mundo de 2014. Pero lo que le falta en experiencia como selección, le sobra en energía, calidad individual y un inapelable ADN ganador forjado desde las categorías infantiles. Además, exhibió una notable progresión desde su debut con un esforzado triunfo 3-2 sobre Australia hasta su paliza 4-1 a México en las semifinales.

“Para poder competir contra ellos tenemos que estar al límite de nuestras posibilidades”, reconoció el técnico de Chile, Juan Antonio Pizzi. “Es la única forma de equiparar este nivel que va a haber en esta final”.

Ninguno de los dos equipos se guarda muchos secretos. Después de todo, se enfrentaron hace poco más de una semana en la fase de grupos del torneo y firmaron un empate 1-1, en el que cada rival tuvo tramos de protagonismo. La “Roja” eliminó a Cristiano Ronaldo y el campeón europeo Portugal en una definición por penales en las semifinales.

“El partido de mañana no será para nada como el de la fase de grupos. Creo que en ese momento no jugamos a nuestro mejor nivel”, comentó el capitán de Alemania, Julian Draxler. “Nos agarraron desprevenidos y por eso no ganamos ese partido”.

Chile contará en la final con su portero titular y capitán Claudio Bravo, quien se perdió el primer duelo mientras se recuperaba de una lesión. El arquero del Manchester City fue trascendental en las semifinales ante Portugal, en las que atajó los tres penales que encaró.

“Hemos demostrado que en esta competencia podemos disputarle los partidos a cualquier selección, en cualquier instancia”, señaló Pizzi. “Eso me reconforta mucho. Creo que hay que exigirnos para tratar de mantenernos en esta línea y en esta situación, y mañana sería el broche a una preparación y a un mes muy intenso”.

Más allá del logro concreto de levantar un tercer trofeo desde el 4 de julio de 2015, Vidal destacó la importancia de esta final para las próximas generaciones del fútbol chileno. Aunque, por supuesto, el volante de 30 años asegura que este núcleo de jugadores todavía tiene varios torneos más en su futuro.

“La selección, todo lo que hace, todo el sacrificio, el esfuerzo de llegar siempre a finales, es un mensaje para todos los chilenos y los jugadores jóvenes que tenemos en Chile”, señaló. “Esperamos que con el tiempo se vayan sumando muchos jugadores más a la selección y que sigamos ganando juntos muchas cosas para nuestro país. Así como lo estamos haciendo con esta Copa, vienen varias copas más que esperamos estar al nivel y seguir peleando campeonatos”./AP