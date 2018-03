Fiscal Baca

El Fiscal General del Ecuador, Carlos Baca, dio a conocer un audio de una supuesta conversación entre el excontralor Carlos Pólit y el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano.

Según Baca, en el audio se puede escuchar plantes de boicot contra su trabajo al frente de la Fiscalía.

Baca indicó que “Son capaces de traicionar a todo un país para proteger sus sucios intereses”.

Y agregó: “Ciudadanos y ciudadanas, yo he sido un hombre ético y transparente en mi vida, hoy he puesto sobre la mesa del país, la evidencia de lo que en su momento ya alerté y la evidencia de que al fiscal tienen que bajárselo y sacarlo porque es un peligro. ¿peligro para quién?”

“Independientemente de que me mantenga como fiscal o no, hago conocer esta evidencia de contubernio de personas que pretenden impedir que sigamos combatiendo contra la corrupción”, afirmó Baca.

En el audio se escuchan palabras como “Baca es un miserable, tu sabes que siempre ha sido un miserable”, “Yo no se Baca a quién está respondiendo este rato, pero está jugando en su cancha”, “definitivamente tenemos que bajarle, no nos queda más, no puede ser fiscal hasta final de este año”, entre otras frases.

El Fiscal dijo que responsabiliza de cualquier atentando o “accidente” a su familia, amigos y colaboradores a Pólit y Serrano.

A continuación la transcripción del audio presentado por Baca.