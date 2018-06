El partido opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó a una nueva movilización este sábado 1 de julio, día en que se cumplen tres meses de protestas contra el régimen militar de Nicolás Maduro en contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que esta semana citó un antejuicio de mérito contra la fiscal Luisa Ortega.

Según medios locales, en caracas los venezolanos se encontraron en Santa Fe, Plaza Brión, Altamira, Caurimare, Bello Monte, Unicentro El Marqués y Plaza Las Américas para terminar su recorrido en el ‘distribuidor de los ruices’ de la autopista Francisco Fajardo.

En el curso de la manifestación, abogados de los 31 estudiantes de la Universidad Simón Boívar que fueron arrestados el 29 de junio, participaron de la marcha, exigiendo la libertad de los jóvenes.

“Ellos no estaban accionado contra la policía, por eso no tienen por qué estar detenidos por haber manifestado. Es una detención arbitraria (…) No hay ninguna razón para que estos jóvenes permanezcan presos”, argumentó Daniel Ascanio, presidente de la Federación de centros universitarios de la Universidad Simón Bolívar desde el Palacio de Justicia.

25 de los 31 estudiantes que “fueron emboscados” por la Policía Nacional Bolivariana mientras manifestaban, serán presentados este mismo sábado a Tribunales civiles.

“No se trata de defender a Luisa Ortega, se trata de defender a las instituciones”, dijo Derza solórzano, diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda.

En la jornada de protesta, los ciudadanos pidieron “libertad”, y una vez más mostraron su “inconformidad con la Asamblea Nacional Constituyente”, planteada por Nicolás Maduro.

“Tienes que elegir la manera en que debes salir del poder”, argumentó por su parte Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela al presidente Maduro mientras marchaba desde Barquisimeto en el estado de Lara.

El ministerio público venezolano, dijo a través de un comunicado que imputó este viernes a Gustavo González López, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), por “graves y sistemáticas violaciones” de los Derechos Humanos.

El pasado jueves 29 de junio la Fiscalía presentó su primera imputación contra el general Antonio Benavides Torres, quien se desempeñó como comandante de la Guardia Nacional y quien habría sido responsable de 82 muertos en tres meses.

La fiscal Ortega acudió el 30 de junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y denunciar que ella y su familia han sido perseguidos y han recibido llamadas Amenazantes, luego de que el gobierno le quitara parte de sus funciones y se las otorgara a la defensoría del pueblo./AP