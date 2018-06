Papa Francisco, el máximo representante de la Iglesia Católica, dijo a una víctima de abuso sexual que su opción sexual “no le importa a Dios”.

El papa Francisco recibió a una víctima de abuso sexual clerical en Chile y le aseguró que su opción sexual no era problema para Dios y menos para él.

En una entrevista con el diario El País, Juan Carlos Cruz contó el respaldo a su orientación sexual que recibió por parte de Francisco en un encuentro en la residencia de Santa Marta, en la ciudad del Vaticano.

Cruz pasó tres días con el papa Francisco durante el mes de abril, en sus reuniones conversaron sobre su sexualidad y el abuso que sufrió por parte del sacerdote Fernando Karadima. “Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y te quiere así y a mí no me importa. El Papa te quiere así, tú tienes que estar feliz con quien tú eres”, dijo Francisco.

El canal CNN se comunicó con el portavoz del Vaticano Greg Burke. “Normalmente no hacemos comentarios sobre las conversaciones privadas del papa”, dijo el vocero.

Estas declaraciones llegan en el momento en que la Iglesia en Chile está pasando por la renuncia de sus obispos tras conocerse escándalos de abuso sexual.